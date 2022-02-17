حرائق غابات مهولة في يونغ دوك بكوريا الجنوبية.. فيديو

المصدر: يونهاب

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يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في بلدة يونغ دوك بإقليم كيونغ سانغ الشمالي جنوب سيئول، والتي أجبرت أكثر من 180 أسرة على إخلاء منازلهم.

وبدأ الحريق فى جبل في بلدة يونغ دوك الواقعة على بعد حوالى 350 كيلومترًا جنوب شرق سيئول أول أمس الثلاثاء.

وقال رجال الإطفاء والمسؤولون المحليون إنه تم إخماد الحريق أمس، لكنه اشتعل من جديد خلال الليل وامتد إلى المناطق السكنية القريبة.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبات في احتواء الحريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بسبب الرياح العاتية والطقس الجاف.

وقال رجال الإطفاء أنه تم إجلاء أكثر من 180 أسرة في قريتين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكر "تشوي بيونغ-آم" رئيس دائرة الغابات الكورية أنه يُفترض أن الحريق قد ألحق أضرارًا بأكثر من 100 هكتار من الأرض.

وأصدرت الدائرة تحذيرًا من حرائق الغابات من المستوى الثالث، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات، والذي يتم الإعلان عنه عندما يُتوقع حدوث أضرار تبلغ 100 هكتار أو أكثر.

وأصدر وزير الداخلية "جون هيه-تشول" تعليمات إلى سلطات الغابات ومكافحة الحرائق لتعبئة كل الموارد الممكنة لتقليل الضرر.

وحشدت وكالة الإطفاء الوطنية رجال الإطفاء و65 عربة إطفاء من 8 من مدن وأقاليم إلى بلدة يونغ دوك.

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