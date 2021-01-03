خالد سامي يتماثل للشفاء ويقضي فترة الاستجمام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بوجه بشوش، وبملامح تعتليها ابتسامة عريضة، أطل الفنان السعودي خالد سامي، على جمهوره للمرة الأولى، بعد تمكنه من تجاوز الأزمة الصحية التي ألمت به، وأجبرته في سبتمبر الماضي على دخول المستشفى، حيث خضع لعملية زراعة الكبد، إثر مناشدات عديدة أطلقتها زوجته عائدة العتيبي، وزملاء "المهنة".

نجم خالد سامي، عاد ليلمع مجدداً، وفق ما يظهره المقطع المصور الذي نشرته زوجته وضجت به فضاء "التواصل الاجتماعي"، فرحاً بـسلامة الفنان السعودي، الذي أكد في المقطع أنه بدأ بالتماثل للشفاء، وأنه يقضي حالياً رفقة زوجته فترة استجمام، حيث قال: " الحمد لله بدأت باسترداد صحتي وعافيتي". وأضاف: "إن شاء الله عما قريب سأكون بكامل الصحة والعافية، بعد الاستجمام الذي أقوم به مع زوجتي، ومن بعدها سنرجع لنتقابل، ونتواجه ونضحك"، متابعاً: "الله لا يحرمني منكم ويخليني لكم".

المقطع ذاته نشره أيضاً نجله تركي على حسابه في "تويتر"، مرفقاً إياه بتغريدة أشار فيها إلى أن "المقطع هو رسالة من والده لطمأنه الجميع"، وقال في واحدة أخرى: "محبتكم تاج على الراس.. شكراً لكم جميعاً.. الله يتمم

عملية الكلى قريباً على خير وأن يقوم والدي بالسلامة بإذن الله". وكان تركي قد استبق هذا المقطع بنشر واحد أخر يعود إلى 4 سنوات خلت، يظهر فيه والده بكامل صحته وعافيته، موضحاً إنه قد عثر على الفيديو أثناء تقليبه بين مقاطع "السناب شات"، وقال: "لا أعرف كيف أصف لكم شعوري، وأتمنى من صميم قلبي أن يقوم بالسلامة وأن أراه بخير بيننا ومعنا، دعواتكم الصادقة له".

بكل فرح تلقف زملاء خالد سامي ومتابعيه، المقطع المصور الذي لقي تفاعلاً واسعاً من قبلهم، حيث عبروا في العديد من التغريدات التي أرفقوها مع الفيديو عن سعادتهم بشفاء النجم السعودي وعودته إليهم مجدداً. على رأس هؤلاء وقف الفنان فايز السعودي الذي قال: "أسأل الله أن يمن عليك بتمام الصحة والعافية"، وعلى ذات النسق سار الفنان عبد الله الزهراني الذي رفع أكف الدعاء إلى الله لأن يشفي ويلطف بزميله خالد سامي، بينما كتب الفنان طاهر بخش عبر تويتر: "اخي الغالي الفنان القدير خالد سامي يطمئن جمهوره ومحبيه على تحسن صحته بعد زراعته للكبد، دعواتكم لأبو تركي بأن يمن الله عليه بالشفاء، ويعود الى جمهوره ومحبيه".

وكان الفنان خالد سامي الذي يعد واحداً من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من "تليف في الكبد" تطور لاحقاً إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيراً في حالته الصحية، وكان سامي يخطط للسفر إلى الصين من اجل اجراء العملية، إلا أن انتشار فيروس كورونا، ودخول معظم دول العالم في حالة إغلاق تام، أجبره على تأجيل العملية، التي خضع لها في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.



يذكر أن الفنان خالد سامي، يمتلك حضوراً لافتاً في العديد من الأعمال الدرامية ومن بينها: السلسلة الشهيرة “طاش ما طاش"، و"شباب البومب"، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.

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