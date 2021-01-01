أبكى الجميع.. طفل سوري يعاتب أخاه المتوفى

المصدر: وكالات

أثار فيديو متداول لطفل سوري يعاتب أخاه المتوفى حالة من التعاطف في سوريا أثناء تشييعه اليوم في مدينة حمص.

وتداول الفيديو على نطاق واسع في سوريا، يبدو الطفل وهو يوجه سؤالاً باكياً يحمل عتباً حزيناً، ويخاطب جثماناً بين المشيعين، بالقول: "وين اللي كان بدو يجي ع رأس السنة يا إبراهيم" في إشارة إلى ما يبدو أن أخاه كان قد وعد بأنه سيأتي ليشارك العائلة في الاحتفال برأس السنة.

وذكرت روسيا اليوم أن الطفل اسمه علاء، وكان في جنازة أخيه إبراهيم وهو ضابط برتبة ملازم أول.

وشهدت مدينة حمص وسط سوريا تشييع الجنود الذين قضوا أول أمس في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور.

وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 30 جندياً من الجيش السوري، وذلك في مدينة كباجب، بين دير الزور وتدمر.

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