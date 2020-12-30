ثلاجة صينية بقدرة تبريد أقل من 180 درجة مئوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنتجت شركة تشونغكه ميلينغ التابعة لشركة تشانغهونغ ميلينغ والتي تركز على إنتاج الثلاجات الطبية، في الآونة الأخيرة، ثلاجة طبية بسعة تبريد أقل من 180 درجة مئوية.

تعتبر معدات التخزين ذات درجة الحرارة المنخفضة التي تنتجها تشونغكه ميلينغ جزءًا مهمًا من بناء نظام الصحة العامة فى الصين، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وأكملت الشركة إنتاج قيمة تعادل العام الماضي في سبتمبر من هذا العام، بعد تلقيها أوامر من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في العديد من المقاطعات.

ويعود النمو السريع للإيرادات الى التطور السريع للتكنولوجيا. وإن 18 درجة مئوية تحت الصفر هي درجة حرارة التبريد لمعظم حجرات الثلاجة المنزلية. وغالبًا ما تتطلب الثلاجات الطبية لتخزين الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية درجات حرارة أكثر انخفاضا للتبريد. فمن 40 تحت الصفر إلى 80 تحت الصفر، إلى 164 تحت الصفر.

يذكر انه منذ العام 2002، استمرت شركة تشونغكه ميلينغ فى تصنيع ثلاجات ذات قدرة تبريد أقوى.

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