2020 ينتهي بـ"القمر البرد"

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 تشهد الارض الليلة القمر البدر الأخير هذا العام 2020، و يطلق على البدر الأقرب إلى موعد انقلاب ديسمبر الشتوي باسم " قمر البرد  Cold moon  ".     

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك تشهد الأرض الليلة القمر البدر الآخير خلال عام 2020، و الذي يكون تمام البدر فجر غداً الاربعاء 30 ديسمبر الساعة 7:30  صباحاً بتوقيت الامارات، و يطلق على البدر الأقرب إلى موعد انقلاب ديسمبر الشتوي باسم " قمر البرد  Cold moon  "  لتزامنه مع بدء الشتاء فلكيا، كما يتزامن مع أطول ليالي العام في النصف الشمالي من الأرض و يظل يتألق ليلا فترة أطول.

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