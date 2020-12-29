2020 ينتهي بـ"القمر البرد"

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد الارض الليلة القمر البدر الأخير هذا العام 2020، و يطلق على البدر الأقرب إلى موعد انقلاب ديسمبر الشتوي باسم " قمر البرد Cold moon ".

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك تشهد الأرض الليلة القمر البدر الآخير خلال عام 2020، و الذي يكون تمام البدر فجر غداً الاربعاء 30 ديسمبر الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت الامارات، و يطلق على البدر الأقرب إلى موعد انقلاب ديسمبر الشتوي باسم " قمر البرد Cold moon " لتزامنه مع بدء الشتاء فلكيا، كما يتزامن مع أطول ليالي العام في النصف الشمالي من الأرض و يظل يتألق ليلا فترة أطول.

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