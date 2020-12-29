الكشف عن موعد ومكان دفن جثمان المخرج حاتم علي

المصدر: البيان الإلكتروني

استقرت أسرة المخرج الراحل حاتم علي على دفن جثمانه في موطنه دمشق في سوريا، حيث يعمل الفنان الكبير السوري جمال سليمان على الانتهاء من استخراج شهادة وسبب الوفاة قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق بعد غد الخميس على أقصى تقدير.



ويتواجد في الفندق الذي توفي فيه المخرج حاتم علي، في القاهرة، كل من الفنان السوري جمال سليمان، ومواطنه سامر المصري، والمنتج السوري محمد مشيش وعدد من أصدقاء المخرج الراحل للوقوف بجانب نجل حاتم علي.

وكان المخرج الكبير قد توفي اليوم الثلاثاء إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكان إقامته في مصر.

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