ممثل أردني يجمع مبلغاً كبيراً من "التسول" خلال ساعة واحدة فقط

المصدر: البيان الإلكتروني

في تجربة قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن تظهر أثر التسول في المجتمع، وكذب ادعاءات من يطلبون المال لغير حاجة، قامت الوزارة بوضع متسول "ممثل" في أحد الشوارع، وتظاهر أنه يعاني من إعاقة فاستطاع جمع 16 دينار و30 قرشا خلال ساعة.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح خلال استضافته عبر برنامج "دينا يا دنيا" الذي يبث على شاشة قناة "رؤيا" اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ضبطت منذ بداية العام 2020 ولغاية 19 - 10 - 2020 3000 متسول في الأردن.

وأردف ان الوزارة ضبطت منذ اطلاقها حملة على المتسولين في الأردن بتاريخ 19/ 10/ 2020 ولغاية 15/ 12/ 2020، ضبطت 1200 متسول في الأردن، جميعهم لا يستحقون إعطاهم "ربع دينار".

وبين المفلح أن المتسولين الذين يتواجدون في الشارع ينقسمون الى قسمين الأول يعملون بتوجيه من جهة ما تعمل على تسخيرهم، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديدهم، والفئة الثانية هم عائلات يقومون بالتسول وهم ليسوا بحاجة.

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