93 % من المعتدين على الأطفال من أفراد العائلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت د. منى الزهراني، متخصصة في أصول التربية بمرحلة الطفولة المبكرة من جامعة أوكسفورد بروكس، أن الإحصائيات أثبتت أن 93% من المعتدين على الأطفال جنسياً هم من أفراد العائلة من الدرجة الأولى أو الثانية.

ونصحت الزهراني، خلال ملتقى "الإيذاء الجنسي ضد الأطفال.. الوقاية والعلاج" الذي أقامه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، بأن يعلّم الآباء أبناءهم الإبقاء على مسافة آمنة بينهم وبين الآخرين، وأن تكون هناك حدود للعلاقات مع السائق أو الخادمة وحتى الأقارب، وذلك بحسب موقع "اليوم" الإخباري.

ولفتت إلى ضرورة رفض أي سلوك غير مقبول ضد الطفل، مشددةً على أن يتجنب الطفل الأماكن المعزولة والبعيدة عن الأهل والأصدقاء.

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