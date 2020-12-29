378 فيلماً ومبادرات جديدة في «العين السينمائي 3»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تعود الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي لتستقبل في الفترة من 23 ولغاية 27 يناير المقبل، تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نحو 378 فيلماً، إضافة إلى 4 مبادرات جديدة.

وللإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي اتخذ من «سينما المستقبل» شعاراً له عقد إدارة المهرجان مؤتمراً صحافياً بحضور عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان، وسعيد سالمين المدير الفني لبرنامج سينما العالم، وذلك مساء أمس في مركز الشركة المنظمة «سينما فيجن فيلمز» في أبوظبي.

تكريم

في مستهل المؤتمر، أشار عامر سالمين المري إلى أن هناك زيادة في الأفلام المشاركة بنسبة 35 % عن الدورات الماضية وقال: يحتفي المهرجان بصناع السينما من المخضرمين والمواهب الشابة على مدى 5 أيام، وهو يعني زيادة يوم عن الدورات السابقة، مع التشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأشار: سيشهد المهرجان منافسة بين الأفلام الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة على الجوائز ضمن المسابقات الرسمية: «الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي الطويل والقصير» و«الصقر لأفلام الطلبة» و«الصقر لأفلام المقيمين»، ومسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا» الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان. وذكر المري: إلى الآن لم يتم تأكيد ضيوف المهرجان وفيلم الافتتاح، بسبب ظروف جائحة كورونا، على أن يتم الإعلان عنهم خلال الشهر المقبل.

وأوضح المري: سيكرم مهرجان العين السينمائي، ضمن برنامج «تكريم إنجازات الفنانين» عدة شخصيات منها: الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، لما قدمته من خلال مؤسسة «أناسي» من أفلام وثائقية استطاعت أن تحصل على جوائز محلية وعالمية.

وأضاف: سيكرم المهرجان أيضاً، المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، حيث سيحضر واحد من أبنائه لاستلام الجائزة، وتابع: طرح المهرجان جائزة «فريد رمضان» لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل ورُصدت لتشجيع كتاب السيناريو، وكذلك تكريماً لروح الكاتب والسيناريست البحريني الراحل رمضان الذي أثرى بكتاباته السينما في البحرين وفي الخليج بصفة عامة، وكان له حضور بارز في الدورة الأولى والثانية من المهرجان.

تعاون

وكشف مدير المهرجان عن تعاونه في هذه الدورة مع «مهرجان أبوظبي» أحد أبرز الفعاليات الثقافية محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان.

وقال: أعلن «العين السينمائي» عن فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي لمسابقة جديدة بعنوان «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ». وأوضح: تستهدف المسابقة المؤلفين الإماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من الكتاب يستطيع إثراء المحتوى المحلي.

مسابقات ومفاجآت

قال عامر المري: من المبادرات الجديدة مسابقة استثنائية بعنوان «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، وهي مسابقة أتاحت لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي بتصوير أحد الأفلام القصيرة مدته تتراوح بين 3 دقائق و15 دقيقة.

وأضاف: على تدور أحداث الفيلم حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا. وتابع: لاقت المسابقة التي أعلن عنها في صيف 2020 إقبالاً كبيراً من إماراتيين ومقيمين بالدولة بمختلف جنسياتهم، وقد رصد المهرجان لهذه المسابقة جائزتين الأولى لأفضل فيلم والثانية لأفضل فكرة.

شراكة

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي- الشريك الثقافي الاستراتيجي للمهرجان: نسهم عبر شراكتنا مع المهرجان في استدامة دعم صناعة السينما والاستثمار في الشباب الإماراتي من أصحاب القدرات الإبداعية الخلاقة.

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