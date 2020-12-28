بالفيديو.. أعجوبة جديدة.. الصين تفتتح جسراً معلقاً من طابقين

المصدر: وكالات

افتتح جسر زجاجي جديد مؤلف من طابقين أمام الزوار في جبال مجاورة لمدينة شينشيانجو بمقاطعة جيجيانغ الصينية.

وكشف النقاب عن الجسر في أواخر سبتمبر الماضي بعد أن ظل قيد الإنشاء لمدة 3 سنوات. بحسب روسيا اليوم.

وتمكن الزوار من السير على الجسر والتقاط الصور والتمتع بالمشاهد عبر الأرضية الزجاجية.

ويبلغ ارتفاع الجسر الجديد 140 مترا وفي الجزء السفلي يقع ممر زجاجي بطول 12 مترا.

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