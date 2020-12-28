زلزال مدمر يضرب دول البحر الميت قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة تل أبيب الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر دول البحر الميت في السنوات المقبلة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسيز" وجدت أن زلزالا مدمرا يضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

وذكرت الدراسة أن آخر زلزال قوي ضرب المنطقة كان منذ 93 عاما، ويتوقع الباحثون "حدثا مشابها في المستقبل القريب".

وتسبب الزلزال الأخير، الذي كان بنفس القوة وضرب منطقة البحر الميت عام 1927، في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مناطق رئيسية مثل العاصمة الأردنية عمان والقدس وبيت لحم ويافا.

وأبرز البروفيسور شموئيل ماركو، رئيس مدرسة بورتر لعلوم البيئة والأرض في جامعة تل أبيب، أنه "وفقا لآخر زلزال، وهو أفضل مؤشر لدينا، فقد لقي حوالي 250 شخصا حتفهم في القدس وبيت لحم وعمان.." وفق سكاي نيوز.

وأضاف: "لذلك، إذا قارننا عدد الأشخاص الذين يسكنون هذه المدن اليوم، مقارنة مع قبل نحو 100 عام، فقد زاد العدد بنحو مرتين إلى ثلاث مرات".

وخلص ماركو إلى أن "هذا يعني أن عدد الضحايا سيكون ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالبنية التحتية والممتلكات".

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