أراد أن يفرحهم فقتلهم.. بابا نويل يتسبب بوفاة 18 مسناً

المصدر: البيان الإلكتروني

كعادته كل عام يحمل بابا نويل هداياه ليفرح بها قلوب الأطفال الصغار وقلوب كل من يحتفل بموسم الأعياد، لكن زيارته قبل أيام إلى إحدى دور رعاية المسنين لم تكن مفرحة، بل قاتلة.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "بابا نويل" وفريقه نقلوا العدوى إلى 121 مقيماً و36 عاملا بدار الرعاية الواقعة بمدينة أنتويرب البلجيكية.

وتوفي 18 شخصاً من نزلاء الدار إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، عقب زيارة أجراها "بابا نويل" مصاب بالعدوى.

وألقى مغردون اللوم على "بابا نويل" بعد تداول صوره داخل دار الرعاية قبل أسبوعين، تزامنا مع تسجيل زيادة في الوفيات داخل المنشأة.

وتم الكشف عن إصابة "بابا نويل" بالفيروس بعد 3 أيام من زيارته، ما دفع مسؤولي الدار لإجراء فحوص مكثفة للمقيمين.

وفي الولايات المتحدة، أصيب "بابا نويل" وزوجته "ماما نويل" في ولاية جورجيا بفيروس كورونا دون علمهما، مما تسبب في وضع عشرات الأطفال في الحجر الصحي وانقطاعهم عن الدراسة لمدة أسبوعين.

وفور تأكد إصابة بابا نويل ومرافقته بالفيروس، تقرر عزل أكثر من 50 طفلا لمدة 14 يوما.

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