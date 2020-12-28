هاني شاكر: الغناء للبصل أفضل من الغناء لـ 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الفنان المصري هاني شاكر إن الغناء للبصل أفضل من الغناء لعام 2020 الموشك على الانصرام.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل رد شاكر ضاحكا على طلب لمضيفته بالغناء لعام 2020 وقال "ما نغني للبصل أحسن".

وكان رواد بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو التشويقي لحلقة تذاع غدا الثلاثاء، كسهرة خاصة تذاع على إحدى الفضائيات المصرية في وداع عام 2020، يحل ضيفا فيها المغني المصري هاني شاكر.

يذكر أن الفيديو شمل حديثا لهاني شاكر حول بعض أغانيه، وتعليقات على صور قديمة له.

جدير بالذكر أن هاني شاكر يخوض ولأول مرة تجربة جديدة هي الغناء باللهجة اللبنانية، ويستعد لإصدار أغنية "كيف بتنسى"، التي يتعاون فيها مع الفنان وليد توفيق ملحنا.

ونشر وليد توفيق على حسابه بموقع "إنستغرام" فيديو كشف فيه مقطعا من الأغنية، وشوق الجمهور لقرب إصدارها، وهي من كلمات نادين أسعد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع باسم منير.

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