مفاجأة تتعلق بطلاق أصالة من العريان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف محمد فهمي محامي المطربة السورية أصالة عن مفاجأة بشأن طلاقها من المخرج المصري طارق العريان حيث أكد ان الطلاق تم رسميا منذ 10 أيام فقط، بتاريخ 15 ديسمبر 2020، وأشار محمد فهمي، إلى أن أصالة كانت تسعى بشدة للانفصال الرسمي، منذ عام تقريبًا، إلا أن محامي المخرج طارق العريان كان لديه عدم اهتمام بالقضية، حتى وصل الأمر أنه كان لا يرد على الاتصالات للشروع في الانتهاء من قضية الطلاق وفق اليوم السابع.

وأكد فهمي أنه تسلم أوراق القضية من أصالة ليبدأ على الفور فى اتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد أن قدمنا كل ما هو مطلوب، حصلنا على الطلاق الرسمي منذ 10 أيام فقط.

وأكد التقرير التليفزيوني، أن الصورة الشهيرة التى جعلت أصالة تتحدث عن قسوتها بين المخرج وصديقته نيكول سعفان، نشرت بعد الطلاق بعدة أيام، ما يدل على حرية الطرفين.

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