مجلس الشارقة للإعلام يناقش مشروعات مؤسساته المستقبلية

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص المجلس على دعم المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة، والمضي بخططه الرامية إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية المبنية على أسس التعاون والشراكة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ورفع الشيخ سلطان بن أحمد أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإضافة المعلم الثقافي والسياحي «مدرج خورفكان» إلى صروح إمارة الشارقة التي تجسد مشروع الشارقة الثقافي النوعي وحرصها على حفظ مكتنزاتها المعرفية للأجيال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشارقة للإعلام الذي عقد أمس، بمدرج «خورفكان» بالشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وحضور الأعضاء الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

إشادة

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في تعريف العالم ببطولة أهالي خورفكان في مقاومة الغزو البرتغالي ضمن الملحمة السينمائية التاريخية فيلم «خورفكان» ألفه سموه وأشرف عليه.. مشيراً إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الفيلم يعكس حرص الأجيال على معرفة تاريخ أجدادهم المشرف بعد أن أعادهم الفيلم إلى أربعة قرون في بقعة المكان الشاهدة على بطولات أهل المدينة.

جهود

وثمّن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، جهود وسائل الإعلام المختلفة في دولة الإمارات خلال الظروف الأخيرة التي عصفت بدول العالم نتيجة جائحة «كورونا»، لدورهم البارز في نشر التوعية بالوباء ونقل الرسائل الحكومية بصدقية وشفافية انعكست على مواجهة الوباء وحماية المجتمع من تبعاته.

وأشاد رئيس مجلس الشارقة للإعلام بدور المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس لجهودهم البارزة في دعم برامج وخطط إمارة الشارقة للتصدي للوباء العالمي.. مثمناً حرص الموظفين على استمرارية العمل عن بعد بقدر عالٍ من المسؤولية والأمانة، وإنجاز مهامهم الوظيفية وفق أعلى المعايير المهنية في ضوء الأحداث الراهنة، مما انعكس على توحيد العمل الإعلامي بما يصب بمصلحة إمارة الشارقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إنجازات مؤسسات مجلس الشارقة للإعلام للعام الجاري 2020 ومشروعاتها وخططها المستقبلية التي أقرها المجلس.

خطط

وجّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بوضع البرامج والخطط التي تتوافق مع متطلبات الظروف الحالية والمتوقعة لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات الطارئة وتلبية كافة متطلبات المراحل المستقبلية. كما اطلع على الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للإعلام، ووجّه بتشكيل لجنة داخلية مخصصة بإعداد الاستراتيجية وفق منهج محدد يتناسق مع عمل المؤسسات الثلاث التابعة للمجلس.

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