اكتشاف مطعم للوجبات الساخنة عمره 2000 عام في إيطاليا

عثر علماء آثار أمس (السبت) على اكتشاف يعود لعام 79 ميلادي، في منتزه أثري مدينة بومبي الإيطالية، لم يفتتح للجمهور بعد.

ويتمثل الاكتشاف في متجر لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة للمارة، والمعروف باسم " "ترموبوليام"، المصطلح اللاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، حيث اكتشف العلماء بقايا طعام في بعض الجرار العميقة التي استخدمت للطعام الساخن منذ 2000 عام.

وأشارت عالمة الأنثروبولوجيا بالموقع، فاليريا أموريتي إلى أنهم عثروا على آثار أسماك وقواقع ولحوم في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق.

وبين ما اكتشفه الأثريون مناضد أثرية، استخدمت فيما قبل لتقديم الطعام، مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، لحيوانات وطيور، منها الدجاج والبط.

وقال مدير متنزه بومبي الأثري، ماسيمو أوسانا إنها المرة الأولى التي يكتشفون فيها مكانا كاملا لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة.

وكان يسكن في بومبي حوالي 13 ألف شخص، حين دُفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجم عن انفجار بركاني بقوة تماثل عدة قنابل نووية.

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