تحذير مبكر لرامز جلال قبل رمضان

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن المجلس سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان المبارك، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم.

وقال جبر، إنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، موضحا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها.

وتابع «التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات».

رامز جلال

ويعد برنامج رامز جلال من أبرز برامج المقالب التي يتم بثها في شهر رمضان منذ عدة سنوات، وقد أثار لغطا كبيرا لا سيما في شهر رمضان الماضي؛ حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى ضد البرنامج.

كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» على قناة mbc مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز