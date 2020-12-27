طفل جزائري يقرأ 276 كتاباً في وقت قصير

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق طفل جزائري إنجازاً عالمياً على المستوى الثقافي بقراءة 276 كتاباً في وقت قصير.

ونجح الطفل سلمان، الذي ينحدر من ولاية الشلف ويبلغ من العمر 8 سنوات، في احتلال المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في قراءة الكتب، بحسب ما نشر موقع "النهار" الجزائري.

وعبرت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، عن سعادتها بهذا السبق الذي أحرزه الطفل، معتبرةً أنه حقق هدفاً كبيراً.

وقالت بن دودة إن الطفل سلمان أعطانا جميعاً درساً بتجربته الفريدة، معربةً عن تطلعها إلى أن تتفتق عبقريته في قابل الأيام.

كان الطفل قد أنهى قراءة 276 عنواناً ممزوجة بين كتب وقصص، وكان في كل أسبوع يمر بلجنة مختصة تختبره وتسأله عمَّا قرأ.

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