مهرجان الشيخ زايد يستقبل 2021 بتحطيم رقمين عالميين

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي لاستقبال العام الجديد 2021 بألعاب نارية ضخمة تستمر 35 دقيقة متواصلة، ويجري خلالها تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في غينيس للأرقام القياسية، حيث سيتم تحطيم الرقم القياسي لأكبر عرض للألعاب النارية بشكل خط مستقيم، ولأول مرة في العالم، سيتم استخدام تقنية الـ Girandola في مهرجان الشيخ زايد، من أجل إمتاع الزوار وإدخال السعادة على قلوبهم منذ الدقائق الأولى من العام الجديد.

ليلة استثنائية

وسيعيش زوار المهرجان ليلة استثنائية بكل المقاييس، تبدأ احتفالاتها منذ فتح أبواب المهرجان في تمام الساعة 3:00 ظهراً للجمهور يوم 31 ديسمبر الجاري وحتى منتصف الليل واستقبال العام الجديد، حيث خصصت كافة الأجنحة الكثير من الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية التي ستستمر على مدار اليوم، لتتحول منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة، التي ستكون بلا شك متميزة كعادة المهرجان كل عام.

كما ستشهد كافة أجنحة المهرجان عروضاً خاصة تناسب جميع أفراد الأسرة من الأطفال والكبار، حيث تستعد مدينة الملاهي الترفيهية العالمية بالقرب من البوابة رقم 2 لاستقبال الآلاف من الزوار بمختلف أعمارهم للاستمتاع بعشرات الألعاب الشيقة ضمن أجواء أسرية رائعة.

عروض ومسرحيات

وستقدم منطقة «كيدز نيشن» بالقرب من البوابة رقم 3 العديد من العروض والمسرحيات الفنية المخصصة للأطفال، وكذلك الاستعراضات الفلكلورية والأكروباتية الفنية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، بالإضافة إلى فقرات فنية ستقام على مدار اليوم على مسارح الأجنحة المنتشرة في كافة أرجاء المهرجان، والتي ستقدمها عشرات الفرق الفنية الخليجية والعربية والعالمية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أنها لن تدخر جهداً في سبيل إسعاد الزوار في هذا اليوم الذي تستعد له استعداداً خاصاً يليق بالمهرجان وزواره ومنزلته العالمية، مشيرة إلى أن جميع فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة لهذا العام ستقام ضمن بيئة صحية آمنة تماماً.

وأضافت أن المهرجان يطبق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، حيث ستكون هناك متابعة دقيقة لأعداد الزوار المتواجدين في منطقة المهرجان بالشكل الذي يحافظ على مسافات التباعد ويضمن سلامة الجميع، حتى يستمتع الزوار بكافة الفعاليات واستقبال العام الجديد بمزيد من البهجة والسعادة والتفاؤل.

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