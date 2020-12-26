الإعلامي عمرو أديب يطالب الدولة المصرية بحمايته من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة المصرية بحمايته من خطر وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أن الوضع الحالي لانتشار الفيروس في موجته الثانية أصبح خطيراً ومن الضروري التعامل معه بحزم.

وقال أديب، أمس، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض، فيه فنانين ومشاهير ومحدش مهتم، رئيس نادي الزمالك يتوفى ومحدش يهتم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.. أنا كمواطن مصري بطالب الدولة المصرية إنها تحمينا".

وأضاف: "أنا مليش ذنب.. أنا عاوز أحمي نفسي وأحمي عيلتي، لأن الدايرة بقت ضيقة أوي، أتحدى أي حد في مصر ميكونش عنده قريب أو صاحب عنده كورونا".

وتابع: "أنا عاوز الدولة تحمينا وتاخد قرارتها بحزم، ما الدولة اللي هتشيل شيلتها في الآخر وهتفتح مستشفيات وتجيب اللقاح".

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