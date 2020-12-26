رحيل مفاجئ لأيقونة الموضة البريطانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ودعت الحياة عن عمر يناهز الخمسين ستيلا تينانت ملهمة الكثير من المصممين ووجه علامة «شانيل» في 1996. وكانت العائلة قد أرسلت لصحيفة «غارديان» بياناً ينعى تينانت التي توفيت بشكل مفاجئ وفق البيان، بعد خمسة أيام فقط على إطفاء شمعة الخمسين. وفي حين لم يتم الإعلان رسمياً عن سبب الوفاة، أبلغت السلطات المعنية الصحيفة أنه لا تدور أية شبهات جنائية تحيط بالوفاة.

تكريم

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: «تم الاتصال بالشرطة للحضور إلى عنوان في دانز في الحادية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء في الـ 22 ديسمبر عقب الموت المفاجئ لامرأة في الخمسين من العمر». وما أن انتشر الخبر حتى عمت التعازي مواقع التواصل، حيث أعرب العديد عن أسفهم لخسارة ستيلا وأبلغوا عن عمق تعازيهم للعائلة. علامة «فيرساتشي» الشهيرة كرمت أيقونة الأزياء البريطانية الراحلة وفق تعبيرها بتغريدة عبر تويتر جاء فيها: «لطالما كانت ستيلا ملهمة جياني فيرساتشي لسنوات وصديقة للعائلة. سوف نفتقدك للأبد ستيللا. ارقدي بسلام».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز