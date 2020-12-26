مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة بـ22 مليون دولار

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

استحوذ الملياردير الأمريكي رون بوركل على مزرعة نيفرلاند الشهيرة، التي كان يملكها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، بسعر يقرب من 22 مليون دولار، أي أقل بكثير من سعر المبيع المحدد أساساً، وفق ما أعلن ناطق باسمه.

وقال الناطق باسم رجل الأعمال المقيم في ولاية مونتانا، إن رون بوركل الذي يستثمر في قطاعات مختلفة تشمل المتاجر الكبرى وصناعة الموسيقى، استحوذ على المزرعة نظراً إلى «الفرصة المصرفية العقارية» التي يقدمها. وقد عمل بوركل مستشاراً مالياً لمايكل جاكسون، إذ ساعده خصوصاً على تسديد ديون طائلة تراكمت عليه بسبب نمط حياته الباذخ في السنوات التي سبقت وفاته.

هذه الصفقة التي قدّرت صحيفة «وول ستريت جورنال» قيمتها بـ22 مليون دولار، أكد حصولها مصدر مطلع على الملف واصفاً الرقم بأنه «دقيق بدرجة كبيرة». غير أن هذا الرقم أدنى بكثير من القيمة التقديرية الأساسية المعلنة للمزرعة في 2015 التي بلغت مئة مليون دولار. وفي العام الماضي، تراجع السعر التقديري إلى 31 مليون دولار.

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