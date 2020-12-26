أناقة لعام جديد مفعم بالأمل

المصدر: (دبي - البيان)

فرض هذا العام موضة غير اعتيادية لدى الجميع، بكل المقاييس، فهي تقوم أساساً على التطور الدائم، ومواكبة الظروف، والحرص على تلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، وكما أنها ليست حكراً على النساء فحسب، بل دخلت أيضاً قاموس الرجال، الذين يحرصون على مواكبة كل ما هو جديد وعصري.

ومع سعي الكثيرين إلى الابتعاد عن النمطية، يتطلع الكثيرون إلى استقبال العام الجديد، بإطلالة عصرية بعيدة عن التكلف، وبما يضمن لهم الشعور بالراحة، وتعزيز الثقة بالنفس.

ومن بين النصائح المهمة لتحقيق هذا الغرض، يقول سمرات أمارناني مدير «كولاز آند كافز»: «ستكون الفرص في صالحك هذا العام، عند ارتدائك البدلات والجاكيتات البعيدة عن الطابع الرسمي المعتاد».

وتتزين التصاميم هذا العام بالألوان الترابية، مثل البيج، ودرجات مختلفة من الرمادي، والأزرق الرمادي الداكن، والبني الغامق، وفي تصميم السترات تسيد طيف من الألوان - الرمادي والبيج والأخضر العسكري والبدلة الكتانية، إلى جانب الألوان البحرية الكلاسيكية.

كما تؤكد الموضة هذا العام الحرص على دمج عناصر الثقافة الحديثة والجاذبية الخالدة للبدلات الأنيقة، والمفصلة حسب الطلب.

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