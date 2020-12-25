من خالط الفنانة يسرا قبل إصابتها بكورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وخالطت الفنانة يسرا عدداً من أصدقائها داخل الوسط الفني قبل اكتشاف إصابتها بـ «كوفيد 19»، وذلك بعد تلبيتها دعوة الفنانة نيللي كريم بحضور عيد ميلادها، الجمعة الماضية، والذي شهد حضور كل من آسر ياسين، هالة صدقي، إلهام شاهين، درة، ريهام حجاج، جمال العدل، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج عمرو سلامة والإعلامية بوسي شلبي.وكانت يسرا حضرت مؤخرا مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتم دورته الـ42 في العاشر من الشهر الجاري.

وعلى مدار الأيام الماضية كانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها البطولة هيفاء وهبي، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما انتهت الفنانة المصرية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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