رضوى الشربيني لأصالة : «الخاين لا يتزعل عليه ولا منه»

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة أصالة إلى عدم الإكتراث بصورة طليقها المخرج طارق العريان مع صديقات خلال سهرة فنية وعدم الحزن على الخائن ولا يجب أن تعاتب أحدًا عما يفعله، وطالبتها بأن تعيش حياتها بطبيعتها للاستمتاع بالنجاحات التي تقوم بها.

وكتبت رضوى الشربيني عبر تويتر قائلة: «إلى حبيبتى أصالة...زعلك غالي زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه...لا يستاهل دمعة واحدة منك ولا حتى كلمه عتاب...انسي وعيشي وحبي وارمي ورا ظهرك وانجحي اكتر واكتر لانك تستحقى...ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك يا روحي».

ونشرت أصالة صورة لطليقها طارق العريان عبر انستغرام، وقالت: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها.. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ..سامحوني على تصرّفي الّلي موالم فروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري».

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