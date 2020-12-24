طليق رانيا يوسف: مش عاوز أعرف حاجة عنها

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار برومو حوار الفنانة رانيا يوسف مع قناة الرشيد العراقية ردود فعل واستياء شديد من قبل جمهورها.

وأبدى المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف، دهشته من التصريحات الأخيرة لطليقته، بشأن دفاعها عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، يوم 10 ديسمبر الماضي.

وقال محمد مختار: «مشوفتش الفيديو ده، ولا عاوز أشوفه، ماليش علاقة بيها خالص، ولا عاوز أعرف أي حاجة عنها»، موضحًا أنه لم يطلع على برومو حوارها مع المُذيع العراقي نزار الفارس وفق صحيفة الوطن .

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت برومو حوارها التليفزيون المُرتقب، عبر قناة «الرشيد» الفضائية، حيث دافعت فيه عن ارتدائها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكلٍ واضح، قائلة: «مش أنا لوحدي.. الفنانات كلهم في المهرجان كانوا كده.. ».

وتلقت رانيا يوسف، هجومًا حادًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إذ قال أحدهم: «راح تخسرين الكثير من جمهورك»، فيما أعرب آخر عن استيائه الشديد بقوله: «الحياء معدوم».

وتابع أحد المتابعين، مُعربًا عن استيائه من هذا الحوار، مُعلقًا بقوله: «عندما تدخل التفاهة والسخافة إلى الإعلام تكون هذه النتيجة.. لا أعرف الإعلام إلى أين وصل وهذا المقدم لا يمثلنا كإعلاميين.. فالإعلام رسالة والعتب على القناة والمخرج الذي سمحا له بهذا السؤال

أيضا المفروض من الضيف أن يكون رده مختلفا ويخبره أن يركز على أمور أهم فماذا استفدنا من تلك المعلومة مثلا.. سؤال تافه كصاحبه».

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