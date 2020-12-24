طفل عمره 9 سنوات يجني 29.5 مليون دولار من يوتيوب

المصدر: وكالات

جنى الطفل رايان كاجي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ما يقرب من 30 مليون دولار من الموقع هذا العام وتصدر قائمة مجلة «فوربس» للأشخاص الأعلى ربحاً على موقع «يوتيوب» لعام 2020.

ووفق ما نشرته «سي إن إن» الأمريكية، فقد حقق الطفل رايان، عبر قناته “Ryan's World” التي يقوم خلالها بتقييم أحدث الألعاب المطروحة في السوق من قبل شركات عملاقة مثل «ديزني» وغيرها، أكثر من 12 مليار مشاهدة في 2020.

وأشارت مجلة «فوربس» إلى أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يتصدر فيه رايان القائمة، مؤكدة أنه حقق أرباحاً قيمتها 29.5 مليون دولار.

واعتمدت «فوربس» في قائمتها على تقدير الدخل قبل اقتطاع الضرائب منه.

يذكر أن رايان هو طفل صيني يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، وقد أسس له والده القناة قبل 5 سنوات، لتحظى بعدها على شهرة واسعة جداً.

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