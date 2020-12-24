أول صورة للفنان محمد منير بعد خروجه من المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك الفنان محمد منير جمهوره ومتابعيه أول صورة له بعد خروجه من المستشفى لاستكمال العلاج في منزله، حيث ظهر وهو يضع خرزة زرقاء على عينه.

وعلَّق منير على الصورة، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، بقوله: "الفائز بجائزة أسطورة GQ".

كان محمد منير تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخل على إثرها إلى المستشفى، بعد المجهود الذي قام به من أجل الانتهاء من ألبومه الجديد "باب الجمال".

وفي إطار آخر، يستعد محمد منير لطرح الأغنية الأولى التي سيطلقها بعنوان "باب الجمال"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

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