مصر.. حكم جديد في قضية فتاة التيك توك مودة الأدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر القضاء المصري،أمس الأربعاء حكما جديدا ضد ،مودة الأدهم والتي تعرف إعلاميا باسم "فتاة التيك توك".

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي أن "محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قضت ببراءة فتاة التيك توك مودة الأدهم وصديقتها غادة عبد الغفار ابو المكارم في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام ومن الاتهام الثاني وهو تحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال".



تابع التقرير: "وقضت بتغريم مودة الادهم مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثالثة وهي كسر حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء الموجة الأولي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضية 64 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ".

ولفت التقرير إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بالتأجيل لجلسة 14 فبراير ولكن تقدم المحامين بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم".

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