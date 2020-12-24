شاهد.. أحلام بمظهر جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها على انستغرام بنشر فيديو لها وهي ترتدي الحجاب، كما بدا لافتاً وضعها كمامة على وجهها، أثناء قيادتها للسيارة.

أحلام لم تقل شيئاً خلال نشر الفيديو، بل اكتفت بالتعليق عليه"صباحي محبتكم".

وحظي الفيديو بتجاوب الكثير من المتابعين، بعضهم لفتهم الحجاب وأكد أنه يليق بها، وأشار آخرون إلى وجود تغيير كبير في شكلها، كما علق بعض الفنانين عن محبتهم الكبيرة لها، من بينهم شكران مرتجى وشيماء هلالي التي تغزلت بعينيّ أحلام، بحسب مجلة "سيدتي".

وكانت أحلام، قد نشرت قبل عدة أيام صورة لهدية باهظة من زوجها مبارك الهاجري، وهي عبارة عن ساعة مرصعة بالماس.

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