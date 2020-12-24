هندي يستيقظ أثناء جنازته ليؤخر موته بيوم!

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة "السوداني" نقلا عن صحيفة "سمايام" الهندية، أمس الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه.

ووقع الحادث في منطقة تشيتور.

وعثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

وأبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر، فأتوا وفحصوا الرجل. وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.

وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية، ومع ذلك قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس، ونقل إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

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