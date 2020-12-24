شاهد.. جندي يسقط قنبلة بين قدميه خلال التدريب ومدربه ينقذه

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة، يُسقط فيه متدرب قنبلة يدوية بين قدميه خلال التدريب.

ويظهر المقطع المصور الجندي وهو يتلقى تعليمات من قبل مدربه، الذي كان بجانبه، حول رمي القنبلة، ليسقط الجندي القنبلة لحظة رميها، وتتدحرج بين أقدام العسكريين قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن السلطات قولها إن الرجلين لم يصابا بأذى في الحادث.

يذكر بأن الحادث وقع في 14 ديسمبر في ساحة تدريب مفرزة تشانغجياكو التابعة لفيلق الشرطة المسلحة في خبي، وهي جزء من القوات شبه العسكرية الصينية.

شاهد.. جندي يسقط قنبلة بين قدميه خلال التدريب ومدربه ينقذهhttps://t.co/JTmhNZI7DE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/z4ipM1cNic — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2020

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