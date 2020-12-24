فنون وثقافات العالم في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

التنوع الذي يعكس الفنون الفلكلورية بكافة أشكالها، ويبين جمالية المصنوعات التراثية، يعتبر من ميزات مهرجان الشيخ زايد المقام في منطقة الوثبة في أبوظبي تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات» لغاية 20 فبراير المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف مباشر من معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

نكهات

في كل حي من الأحياء العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان، معروضات خاصة تميزه عن غيره من الأحياء الأخرى، ففي الحي الأردني تعرض الفاكهة المجففة بنكهاتها المختلفة، التي تبرز محاصيل الأردن مثل التين الجبلي والفاكهة المجففة والمكسرات، وهو ما يعرضه يوسف محيي الدين الذي حرص على المشاركة في المهرجان.

وقال عنه: يجمع مهرجان الشيخ زايد ثقافات العالم والموروث الشعبي للشعوب، ويتميز بتنوع الفعاليات وبعروضه الجذابة، التي تحاكي الكبار والصغار.

أما العطور والبخور فهي التي ميزت حي البحرين، وتحاكي برائحتها حواس الإنسان، وتجذبه لاقتناء بعضاً منها. عن هذا قال مهاب عادل: العطور المعروضة صنعت بواسطة نساء بحرينيات، قدمن من خلال عطورهن العديد من الروائح المنعشة التي تحاكي أذواقاً مختلفة، وذلك بحسب المكونات التي استخدمت في تركيبه.

وأضاف: بالنسبة للبان نعرض منه ممزوجاً مع عدة نكهات منها لبان بنكهة اللافندر، واللبان البحريني الممزوج مع زيوت طبيعية، وهناك لبان برائحة الهيل وورد البنفسج والمسك.

يُعرض في الحي السوداني العديد من المنتجات اليدوية والمشغولات الفنية والرسومات التي تعكس طبيعة الفنون الأفريقية، التي تعكس العادات والتقاليد والمهارات اليدوية، إلى جانب الصناعات الجلدية ومصنوعات الخرز والحنة السوداء التي تتميز بها المرأة السودانية، عن هذا قالت نوادر اسحاق علي: بعد جمع الحنة السودانية من أشجار الحنة، تطحن، لتستخدم في الأعراس والمناسبات إذ تنقش على أيادي النساء بزخارفها الجميلة.

خصوصية

يتراقص دخان البخور في الحي الهندي، وتتناغم الألوان الكثيرة التي طبعت على الأزياء. عن هذا قال كومار من الحي الهندي: يتميز الحي الهندي بتنوع أزيائه اليدوية، التي يعد الشال المطرز بمختلف أنواع النقوش من أبرزها. وفي الأحياء الأخرى وإن ظهرت منتجات متشابهة إلا أنها تختلف بخصوصية ما يميز كل دولة وتبرز بالتالي طريقة صناعتهم واستخدام فنونهم فيها بما في ذلك المنتجات الغذائية.

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