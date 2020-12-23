رجل يعود إلى الحياة قبل لحظات من دفنه .. فماذا حدث؟

المصدر: وكالات

بعد أن قاربوا على الانتهاء من إجراءات الدفن وتحضير مراسم الجنازة، فوجئ المشيعون باستيقاظ المتوفي وعودته إلى الحياة مرة أخرى، قبل دقائق من وضعه في التراب، ليستقر في مثواه الأخير.

الموت مرتان

تعود القصة إلى وصول بلاغ من سكان منطقة تشيتور الهندية، إلى السلطات المحلية، يفيد بعثورهم على رجل فاقد للوعي في إحدى القرى المحلية، وظل على تلك الحالة مدة يومين كاملين.

وأعلنت السلطات المختصة، وفاة الرجل بعد فحصه، لكن المفاجأة كانت أثناء التحضير لدفنه في ضواحي القرية، حيث استعاد الرجل وعيه فجأة، وسط دهشة الجميع قبل دقائق فقط من دفنه، وأكدت صحيفة «سمايام» الهندية، أن الرجل تم نقله على الفور إلى المستشفى لإسعافه، لكن يبدو أنه كان متمسكا بالموت، إذ فارق الحياة في اليوم التالي، وفقا لـ«سبوتنيك».

سيدة تعود للحياة في المشرحة

في واقعة مماثلة، عادت سيدة إلى الحياة مرة أخرى أثناء تواجدها في المشرحة استعدادا لدفنها، إذ ذهبت سيدة تدعى زينايدا كونونوفا تبلغ من العمر 81 عاما، في أغسطس الماضي، إلى المستشفى لإجراء جراحة انسداد معوي، ونقلت إلى العناية المركزة، قبل أن يعلن الأطباء وفاتها بعد محاولات من الإنعاش المتواصل، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأبلغت المستشفى في روسيا أسرة الراحلة لتجهيز إجراءات الدفن، لكن عثروا عليها ممدة على أرض المشرحة بعد 7 ساعات من إعلان وفاتها، ليرجح الأطباء سقوطها أثناء محاولتها النهوض من على طاولة المشرحة.

وسرعان ما غطت السيدة العائدة من الموت بألحفة وبطاطين، ونقلت إلى العناية المركزة بعد الواقعة المدهشة مباشرة، إذ اتصل المستشفى بابنة أختها، وتدعى «تاتيانا»، وأبلغها أحد الأطباء، أنها على قيد الحياة.

وأرسل فريق طبي من العاصمة الإقليمية كورسك لعلاج العائدة من الموت، وأكد الأطباء أن «زينايدا» قد تم تسجيلها على أنها ميتة سريريًا لمدة 15 دقيقة، وقد تم سحبها حرفيا من العالم الآخر، ولا يوجد تفسير علمي لذلك.

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