«بخور قصايد».. دراما مستلهمة من أشعار خالد الفيصل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في دروب الدراما العاطفية، يمضي صناع المسلسل الخليجي «بخور قصايد»، الذي صاغته الكاتبة العراقية عفاف مطر، صاحبة رواية «أمسية اللازورد» الصادرة في 2016، ليبدو العمل أشبه بدراما فريدة من نوعها، ستطل في رمضان المقبل.

جمالية هذا العمل تكمن في كونه يستند في أحداثه إلى مجموعة من أشهر قصائد الأمير خالد الفيصل، الذي قدم الكثير للساحة الثقافية والأدبية من خلال إنتاجاته الثرية في مجال الشعر، وعدد من كبار الشعراء في السعودية والخليج.

حكاية العمل الجديد، وضعت في فلك رومانسي تراجيدي، حيث تدور أحداثه حول علاقات الحب ومشاعر الحرمان، كما يستعرض المسلسل جملة من التحديات التي تواجه المحبين وما يتحملونه في سبيل إنجاح تجربتهم الرومانسية في الحب.

«بخور قصائد»، الذي شهد إنتاجه مطلع العام الجاري توقفاً «مؤقتاً» بعد تأثره في الأوضاع الجديدة التي أوجدها فيروس كورونا، عاد إلى الواجهة مجدداً بعد إعلان منتجه طلال السدر، عن دخوله إلى مواقع التصوير، لاستكمال ما كان قد بدأ به في أبريل الماضي، ليحجز العمل الجديد بذلك مكاناً له على قائمة الأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل.

حتى الآن، تمكن مخرجه عمر حمدان، من إنجاز نحو 80% من تصوير أحداث المسلسل، التي يتم تصويرها في مواقع مختلفة من العاصمة السعودية الرياض، ليأتي ذلك تمهيداً لمشاركة العمل الذي يخوض من خلاله طلال السدر، تجربته الأولى في الإنتاج، في رمضان المقبل، وبحسب التقارير، يتميز العمل بتنوع موضوعات حلقاته، حيث تطل علينا كل واحدة منها بقصة جديدة، وإلى جانب مشاركة السدر في بطولة العمل، يشهد أيضاً عودة الفنان محمد العيسى إلى الدراما الرومانسية والتراجيدية، في وقت يشارك فيه العيسى بمسلسل آخر يحمل عنوان «حرف ولون».

قائمة أبطال العمل طويلة، وتضم أيضاً الفنانة أميرة محمد التي عرفت بـ«انتقائيتها» الشديدة للشخصيات التي تقدمها في الساحة الدرامية، وهناك أيضاً الفنان تركي اليوسف الذي تألق في مسلسل «اتجاه خاطئ»، وكذلك مسلسل «إجازة» الذي شاركته البطولة فيه الفنانة اسيل عمران، كما يشارك أيضاً في مسلسل «بخور قصايد» كل من زارا البلوشي وميلا الزهراني، وعدد آخر من نجوم الدراما الخليجية.

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