اليوتيوبر المصري أحمد حسن يثير الجدل مجدداً ويحرق سيارة ثمنها مليون جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أحرق سيارة فارهة ونشر فيديو يوثق فيها عملية احتراق سيارته الجديدة التي يبلغ ثمنها مليون جنيه.

وتصدر اسم حسن وزوجته زينب، الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن الحريق الذي التهم السيارة في بث مباشر عبر حسابهم الرسمي على انستجرام.

وأكد حسن أنه تمكن وعائلته من الخروج من السيارة بسلام قبل احتراق السيارة بالكامل.

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شككوا بالقصة ولم يصدقوا الحادثة خاصة وأن حسن أصر على تكرار اسم الشركة المصنعة للسيارة وثمنها ما زاد من شكوك المتابعين.

وقال حسن إن السيارة موديل 2020 وثمنها مليون جنيه، وأوضح أنه فوجئ بأدخنة تخرج من السيارة والنيران تشتعل بها حين كان يستقلها مع زوجته وابنته، وكرر في الفيديو قوله: «حسبي الله ونعم الوكيل، عربية لسه جديدة يحصل فيها كده».

وأوضح قائلاً: «عربية تمنها مليون جنيه والمفروض انها من شركة كبيرة ومحترمة وبتحافظ على أمان عملائها تولع فينا وبدون أسباب واحنا ماشيين بيها على الدائري حسبي الله ونعم الوكيل».

وتعرض اليوتيوبر المصري وزوجته مؤخراً إلى انتقادات واسعة، بعد قيامهم بمقلب يُظهر تبديل ملامح زوجته، مع ابنتها الصغيرة إيلين، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحك الأم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز