الفنانة سلوى محمد علي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية سلوى محمد علي عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحةً أنها ما زالت في مرحلة التعافي.

وقالت علي، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا في مرحلة تعافٍ من الكوفيد اللعين، صحيح أنا بقيت أحسن، لكن لسه أمامي أيام في العزل علشان ما أعديش حد".

يُذكر أن سلوى محمد علي شاركت في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا"، والمسلسل من بطولة جميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وخالد أنور وباسم مغنية وسلمى أبو ضيف وسلوى محمد علي وفراس سعيد، ومن تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي.

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