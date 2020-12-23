نصف مليار مستخدم للعبة "أمونغ إس" في شهر واحد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

احتلت "أمونغ إس" لقب اللعبة الأشهر التي تفاعلت بزخم أكبر على الهواتف المتحركة بعد أن وصل عدد اللاعبين إلى نحو نصف مليار شخص في شهر نوفمبر الماضي، وتفوقت على عمالقة ألعاب الفيديو مثل "بوكيمون غو" و"كاندي كراش".

وأكد موقع "ذا فيرج"، ناشر الخبر، أن النجاح الذي حققته اللعبة يصبح أكثر تميزاً لدى معرفة أن شركة "إنرسلوث" المشغلة ل"أمونغ أس" لا تضم إلا أربعة موظفين فقط، أي بمعدل 125 مليون لاعب مقابل كل موظف يعمل على اللعبة.

وبلغت اللعبة من شهرة مكانةً بحيث قررت الشركة إلغاء تتمة كانت تعمل عليها والتركيز على تحسين اللعبة الأصلية.

وذكر كارتر روجرز كبير المحللين في شركة "نيلسن سوبرداتا" لتصنيف توجهات الجمهور أن ثاني أشهر لعبة فيديو في إطار الاستخدام الشهري استقطبت 300 مليون مستخدم بفارق 200 مليون عن "أمونغ إس".

ويظهر واقع إعجاب 500 مليون للعبة اتساع ومدى الشريحة التي يمكن الوصول إليها عند ابتكار لعبة مجانية تعمل على الهواتف المتحركة.

وتشير "سوبرداتا" إلى أن 3 في المئة فقط من اللاعبين الـ500 مليون يستعملون الصيغة الموجودة على الحواسيب من اللعبة، ويدل ذلك على أن جمهور الألعاب الإلكترونية أوسع انتشاراً على الهواتف المتحركة من المنصات الأخرى.

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