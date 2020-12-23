إنسانية حيوان.. قط يتقاسم وجبته مع حرباء جائعة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قط أبيض وحرباء يتناولان وجبة الإفطار معًا في لفتة تظهر الرحمة بين الحيوانات.

والملفت في المقطع، أن القطط بشكل عام معروفة بأنانيتها وحبها للذات، ولكن هذا القط كسر الصورة النمطية وتبرع بقسم من طعامه للحرباء الجائعة وفقًا لما جاء في سبوتنيك.

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