شيكولاتة ملكية عمرها 120 عاماً صالحة للأكل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار بقاء شيوكولاتة "كادبوري على حالها وصلاحيتها للأكل بعد مرور 120 عاماً على صناعتها دهشة القائمين على مختبر المكتبة الوطنية الأسترالية كانت قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب "البوير" .

ووفق وسائل إعلام في أستراليا اكتشف موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية ألواح الشيوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون.

وترجع الشوكولاتة إلى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب "البوير" وفق سكاي نيوز.

وشكل بقاء الحلوى البنية اللون شيوكولاتة "كادبوري" على حالها تقريبا مفاجأة بالنسبة إلى مختبر المكتبة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود:" كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاتة".

وكتب على ألواح الشيوكولاتة "أتمنى لك عاماً جديداً وسعيداً. فيكتوريا".

وصنعت شركة "كادبوري" الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنغهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.

ويعتقد أن الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز