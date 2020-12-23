طلبت أعلاماً من متجر لتزيين حديقتها.. فأرسل لها مسحة أنف لاختبار كورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت أندريا إليس، وهي سيدة من ولاية إلينوي على اختبار كوفيد-19 داخل طرد بريدي لمتاجر "كوهل" تمّ إرساله لمنزل جدتها، التي طلبت أعلاما لتزيين حديقتها.

السيدة تفاجأت وأدركت أن عينة الاختبار قد تكون موجهة إلى شخص آخر ووصلت إلى منزل جدتها عن طريق الخطأ، وفق "يورونيوز".

كانت أندريا إليس تغلف هدايا عيد الميلاد مع خالتها في المنزل العائلي في إيست مولين شمال غرب إلينوي، عندما فتحت مظروفًا مبطنًا يحتوي على الأعلام التي طلبتها قبل أسابيع من سلسلة متاجر "كوهل".

وقالت أندريا إليس: "لقد نزعت الأعلام وقلت لخالتي أنظري، كم هي جميلة "، ثم أضافت: "سحبت قسيمة التعبئة ثم لاحظت شيئًا أعمق داخل المغلف وسحبته، لقد كانت عبارة عن حقيبة بيولوجية تحتوي على عينة اختبار كوفيد-19 لشخص ما ".

أكدت جانيت هيل، مديرة العمليات من إدارة الصحة بمقاطعة روك آيلاند، لوكالة أسوشييتد برس أنها تلقت "المظروف الصحي" خلال عطلة نهاية الأسبوع ويبدو أنها تحتوي على مسحة أنف مستعملة ومعلومات تتعلق بشخص من فرجينيا.

وأضافت أنها كانت تفكر في ما يجب فعله بعد ذلك، بما في ذلك الاتصال بمسؤولي الصحة في فرجينيا ومحاولة تحديد ما إذا كانت العينة لا تزال قابلة للحياة.

وأوضحت هيل: "لم أسمع قط بشيء كهذا، أريد أن يعرف هذا الشخص أن الاختبار لم يتم بعد".

أصدرت شركة "كوهل" ومقرها ويسكونسن بيانًا أول أمس الاثنين اعتذرت فيه عن "هذه التجربة غير العادية للغاية، والتي لا يمكن تفسيرها"، وأشار البيان إلى أن الحزمة تم إرسالها من "بائع شحن مباشر خارجي" وليس بشكل مباشر من سلسلة البيع بالتجزئة.

وقالت الشركة إنها فتحت تحقيقها، إلا أنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بما في ذلك اسم البائع.

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