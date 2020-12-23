سودانية تتحلل من قطعة أرض بإنفاق 4.5 مليار جنيه على الفقراء

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابت سيدة سودانية لفتوى دينية تتعلق بقطعة أرض بالخرطوم، انتابتها “شُبهة” في طريقة الحصول عليها و امتلاكها، وقامت بالتحلل منها ببيعها وإنفاق ثمنها على الفقراء.

وقال الداعية الإسلامي “محمد هاشم الحكيم” أمس الثلاثاء، “استفتتني امرأة محترمة وقررت أن تتحلل من قطعة أرض بمبلغ 4500.000 جنيه، لشكها في حرمتها بسبب معلومة مغلوطة، وحولت لي جزءا مقدرا من المبلغ يوزع صدقة”.

ونشر “الحكيم” صورة من حوالة مصرفية بمبلغ 200 ألف جنيه جزء من المبلغ قررت أن يوزعه الشيخ “محمد هاشم الحكيم” للفقراء بمعرفته، بينما تتولى بنفسها توزيع بقية المبلغ، وفق صحيفة "السوداني".

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