المهندس وبلقيس يحتفيان بالعام الجديد في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يستعد النجمان ماجد المهندس وبلقيس، لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة في إمارة رأس الخيمة، وتحديداً في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويتزامن الحفل الفني الساهر الذي يرعاه مركز الحمرا الدولي بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة، مع أجواء ساحرة يتخللها إطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في العالم.

وأبدى ماجد المهندس سعادته بالحضور في دولة الإمارات وإحياء حفل رأس السنة في رأس الخيمة، مبدياً تفاؤله بالأجواء التي اعتاد الجمهور الذواق في الإمارات على إحداثها.

وقال في تصريحات خاصة: «إحياء الحفلات في الإمارات أمر رائع للغاية، فالنجوم يتواجدون هنا باستمرار.. وحفلات الإمارات دائماً تلقى نجاحاً باهراً، حيث الجمهور الذواق الذي يشعل المسرح بالحماس والتفاعل».

من جهته، أكد راشد السعيد، مدير شركة «راشد السعيد» لتنظيم وتعهد الحفلات والفعاليات، المشرفة على الحفل، أن تزامن الحفل مع أكبر عرض ألعاب نارية في العالم، أمر سيضفي جواً رائعاً على السهرة المرتقبة.

وأبدى تفاؤله بنجاح الحفل، مضيفاً أن «تواجد نجمين رائعين مثل ماجد المهندس وبلقيس، أمام جمهور ذواق وراق في الإمارات، أمر كفيل بنجاح الحفل».

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