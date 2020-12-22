الفنانة أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة أنغام الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بفيروس كورونا عقب إصابة مديرة أعمالها راندا رياض.

وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC مصر، إنها قليلة الخروج وتجلس في المنزل منذ فترة، موضحةً أن مديرة أعمالها راندا وزوجها الفنان محمد الشرنوبي هما من أصيبا بفيروس كورونا.

وأضافت أنها لم ترَ مديرة أعمالها وزوجها منذ فترة طويلة تقارب الشهر، ولكن تتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان عليهم، مشيرةً إلى أنها لم تخضع لأي اختبارات للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا لأنها لم تكن مخالطة لهما.

كان محمد الشرنوبي أعلن عن إصابته برفقة زوجته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ما ساعد على انتشار شائعات إصابة أنغام بكورونا، وتم تداول الخبر على منصات "السوشيال ميديا".

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