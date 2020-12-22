جامعة الإمارات تشارك في إعداد تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

المصدر: العين – داوود محمد

أكد الدكتور علي سعيد الكعبي، المستشار بجامعة الإمارات، أهمية تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب، وتشارك فيه الجامعة، تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، باعتباره أول تقرير شامل عن اللغة العربية يصف ويحلل حالتها الراهنة ويستشرف مستقبلها.

وأشار الكعبي إلى أن هذا التقرير يعتبر إنجازاً مهماً للعربية، ويؤكد اهتمام الإمارات بلغتها الوطنية، ويظهر ذلك جلياً من عدد المؤسسات والهيئات التي شاركت في إنجاز هذا التقرير والعدد الكبير من الباحثين والمعنيين باللغة العربية سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وأضاف أن هذا التقرير الذي أطلق تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، يعد هدية الإمارات للعربية في يومها كأول تقرير من نوعه يتناول حال العربية ومستقبلها بالبحث العلمي المعمق الذي راعى تغطية كافة مجالات العربية واستخداماتها.

وإن الشمولية والمنهجية العلمية لهذا التقرير تجعل منه مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بالعربية في أبعادها المختلفة، سواء تلك التشريعية أو حضورها في الأدب والإعلام وصولاً إلى استخداماتها في التعليم والبحث العلمي والتقنيات الحديثة. كما أن هذا التقرير يمتاز عن سواه كونه يقدم مشاريع تطوير حقيقية يمكن تبنيها من المؤسسات الحكومية والهيئات المجتمعية المختلفة.

ونوه الدكتور إلى أن هذا التقرير يشكل إضافة مهمة لجامعة الإمارات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي لما تضمن من دراسات مهمة يستفاد منها في تعزيز ودعم اللغة العربية في الجامعة، حيث تناول المحور الثامن منه استخدامات اللغة العربية في تدريس العلوم، والبحث العلمي، وهو محور مهم يتيح المجال إلى مراجعة إمكانية تدريس العلوم بالعربية وما يتطلبه ذلك من جهد مؤسسي في الترجمة والتعريب، وكذلك تعزيز إنتاج المعرفة من بحوث ودراسات تنشر باللغة العربية، باعتبار أن مشاريع الترجمة والتعريب في المجال الأكاديمي تعد من المشاريع التي تهتم بها الجامعة وتتبناها ليس فقط لتعريب المعرفة والعلوم ولكن أيضا لتوطينها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز