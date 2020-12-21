الفنانة أنغام تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية أنغام عن أنها لم تصب بفيروس كورونا كما تردد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، مشيرة إلى أن الأخيرة تسكن في مدينة 6 أكتوبر وأنغام تسكن في منطقة الشروق.

وأوضحت أنغام في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع"، أنها لا تختلط بمديرة أعمالها راندا هذه الفترة، وتتواجد في المنزل حاليًا، لافتة إلى أنه في الطبيعي قبل إصابة راندا، يكون هناك إجراءات احترازية من الثنائي للحماية من فيروس كورونا.

وكانت راندا قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابي وكان اسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن"، وذلك بعد إعلان زوجها محمد إصابته أيضاً.

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