«عاش هنا» مشروع مصري يستمر في تخليد العظماء

المصدر: القاهرة - حسام الدين محمد

كشف رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، التابع لوزارة الثقافة المصرية المهندس محمد أبوسعدة، عن الخطة الجديدة لمشروع «عاش هنا»، الذي يهدف لتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب، والعلماء والموسيقيون والشعراء، وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وتضم القائمة الجديدة للمشروع أكثر من 17 شخصية مؤثرة رحلت عن عالمنا، ومن بينهم أحمد زويل وحسن حسني ورجاء الجداوي وجورج سيدهم ومحمد محمود الطبلاوي.

ووفقاً للمهندس محمد أبو سعدة، فإن هناك لجنة مكونة من العديد من المختصين في مختلف المجلات، تختار الشخصيات العامة المقرر تخليد الأماكن التي عاشوا فيها، بناءً على تأثيرهم في المجتمع من خلال مسيرتهم العملية.

كما أضاف أبو سعدة لـ«البيان»، أن المشروع خلد أكثر من 430 شخصية عامة بجميع محافظات مصر منذ بدايته في عام 2018.

ويوضح أبوسعدة أن هناك بعض الشخصيات العامة، كان من المقرر تكريمها، لكن وجد مشرفو المشروع أن منازلهم تم إزالتها واستبدلت بأخرى، مؤكداً أن المشروع يعمل طوال العام، محاولاً تكريم أكبر عدد ممكن من الشخصيات المؤثرة في مصر.

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