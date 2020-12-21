هانى شاكر يكشف سبب تنازله عن قضية حمو بيكا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن حمو بيكا قد تم اختباره عدة مرات ورسب، وقام بعدها بالتعدي على النقابة وظهر ذلك فى فيديو، وتم صدور حكم ضده بالحبس لمدة عامين، وغرامة نحو مائة ألف جنيه.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أنه تناقش مع أعضاء النقابة بالتنازل عن القضية، حفاظا عليه وعلى أسرته فهو موقف إنساني، وليس له أي علاقة بقبوله في النقابة أو لا.

وأكد شاكر أنه يتم دعم العديد من المطربين فى تلك المرحلة الحرجة من أزمة كورونا وإلغاء الحفلات في الفترة السابقة، وكذلك إلغاء حفلات رأس السنة، فالنقابة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم للمطربين، نافيا أنه سيقوم بترشيح نفسه لرئاسة نادى الزمالك قائلا: "هو أنا ملاحق على النقابة".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز