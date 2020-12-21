شاهد.. انعكاس ظل القمر على الأرض خلال كسوف 2020 الكلي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد مراقبو السماء في جنوب أمريكا الجنوبية كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين (14 ديسمبر)، والتقط قمر صناعي للطقس مناظر خلابة للحدث من الفضاء.

ورصد القمر الصناعي GOES-16 التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ظل القمر "يتراقص" عبر المحيط الهادئ وأجزاء من تشيلي والأرجنتين والمحيط الأطلسي، خلال الكسوف الكلي الوحيد للشمس للعام 2020.

وشاركت NOAA مقطع فيديو رائع لصور القمر الصناعي على "تويتر"، بعد فترة وجيزة من الكسوف.

وبدأ القمر يحجب الشمس في بعض المواقع زهاء الساعة 9:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى حدوث كسوف جزئي للمراقبين في مناطق مثل ليما، بيرو.

وفي هذه الأثناء، رأى المشاهدون في "مسار الكلية" - شريطا رفيعا من تشيلي والأرجنتين - السماء مظلمة في زهاء الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش) لأكثر من دقيقتين بقليل.

وتوفر المشاهدات من GOES-16 فرصة لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالكسوف الكلي للشمس، نظرا لأن اللحاق بالحدث شخصيا كان صعبا بسبب المسار الضيق وفرص السفر المحدودة مع جائحة فيروس كورونا المستمر.

ويلتقط فيديو NOAA عرضا تفصيليا لمحيطات الأرض الزرقاء العميقة والأرض البنية والخضراء والسحب البيضاء الملتفة من الفضاء. ويظهر شروق الشمس في نصف الكرة الجنوبي والظل المظلم للقمر يتدحرج عبر المحيط الهادئ والسماء المظلمة فوق أمريكا الجنوبية قبل أن يستمر عبر المحيط الأطلسي.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في تغريدة أخرى: "على الرغم من أنه كان مرئيا بشكل أساسي من الأرض في أجزاء من أمريكا الجنوبية، إلا أن GOES East كان لديه رؤية مثالية لظل القمر يتحرك عبر الأرض". (GOES East هو الموقع المداري الذي احتله GOES-16 منذ أواخر عام 2017)، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وكان الكسوف الكلي للشمس في 14 ديسمبر آخر كسوف لهذا العام، بالإضافة إلى الكسوف الكلي الوحيد للشمس.

وقدمت وكالة ناسا ومصادر أخرى بثا مباشرا للحدث.

وسيحدث الكسوف الكلي القادم للشمس فوق شبه جزيرة أنتاركتيكا في 4 ديسمبر 2021.

شاهد.. انعكاس ظل القمر على الأرض خلال كسوف 2020 الكليhttps://t.co/QA3ppI1cdv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nvXKThVcMh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 21, 2020

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