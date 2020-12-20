غوغل تُكرِّم "سودان" .. آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي في العالم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

عمد محرك بحث غوغل الشهير لإحياء ذكرى آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي معروف باسم "سودان" وذلك عبر رسومات الشعار المبتكرة اليوم (الأحد 20 ديسمبر).

ووفقاً لإندبندنت البريطانية، توفي الحيوان عام 2018 عن عمر يناهز 45 عاما (أي ما يعادل 90 عاما للبشر)، مؤدياً بشكل فعلي لانقراض الأنواع الفرعية بأكملها.

حياة سودان وذاكرته تأتي كرمز للجهود المستمرة للحفاظ على وحيد القرن، كما أنه تذكير صارخ بخطر الانقراض الذي يواجهه العديد من الأنواع اليوم.

كان وحيد القرن الأبيض الشمالي موجوداً بأعداد وفيرة في جميع أنحاء وسط إفريقيا، لكن المعدلات المذهلة للصيد غير القانوني لقرونه أدت إلى انقراضه المفترض في البرية.

وُلد سودان المعروف باسم "العملاق اللطيف" في جنوب السودان عام 1973 قبل نقله إلى حديقة حيوان دفور كرالوف في تشيكوسلوفاكيا عام 1976.

يُعتقد أنه آخر ذكر من نوعه ولد في البرية وفي الأسر نما طوله إلى 6 أقدام، ووزن ضخم 5000 رطل (تقريباً وزن سيارة متوسطة الحجم) وأنجب حيوانا وحيد قرن من الإناث.

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